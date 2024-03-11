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Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi sert açıklama! ''Başkalarından medet ummayacaksın''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.03.2024 15:06
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Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, bordo-mavili takımın Süper Lig’in 30. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. “Şampiyonun kim olacağı, kendi hedefleri doğrultusunda mertçe ve emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor’un umurunda değil” diyen Saral, Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki’nin Trabzonspor maçına yönelik ifadelerine de tepki gösterdi.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi sert açıklama! ''Başkalarından medet ummayacaksın''

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor, 17 Mart Pazar günü evinde Fenerbahçe’yle karşılaşacak. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral da Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki’nin, sarı-lacivertlilerin dün akşam sahasında Pendikspor ile oynadığı maçın ardından yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Saral, “Bu hafta sonu ağırlayacağımız bir takımın yöneticisi olan bu arkadaş, Pendikspor karşılaşmasının hemen ardından bizim maça yönelik olarak ‘şapkadan tavşan çıkartma’ örneklemesi yaparak, daha şimdiden hepimizin artık alıştığı, Merkez Hakem Kurulu’nu ve federasyonu baskı altına alma çalışmalarına başladı. Madem ‘şampiyon olacağım’ diyorsun, o zaman Trabzon’a gelirken başkalarından medet ummayacaksın. Bu tür ifadelerle milleti kışkırtmayacaksın. Sahaya çıkıp futbolunu oynayacaksın ve 90 dakikanın sonunda iyi olan kazanacak. Hepsi bu kadar” ifadelerini kullandı.

"MAÇIN SONUCUNU ETKİLEYECEK HERHANGİ BİR HAKEM KARARI İSTEMİYORUZ"

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Türkiye Futbol Federasyonu’na da çağrıda bulunan Taner Saral, Trabzonspor’un yıllardır hakemlerin verdiği yanlış ve kasıtlı kararlar yüzünden mağdur olduğunu ve şampiyonluklarının çalındığını savunarak, “Hakemleri baskı altına almayı adet edinerek şampiyonluğa ulaşanların, özellikle de bu sezon bir çok maçını ‘şapkadan çıkartılan tavşan’ ile kazananların, utanmadan Trabzonspor maçında ‘hakem hatası istemiyoruz’ çağrısı aslında ‘bizi kurtarın, bu yarışın içinde tutmaya devam edin’ çığlığıdır.

Yani yeni bir tavşan beklentisidir. Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzon’a atanacak hakemlere ve VAR’da oturacak arkadaşlara, hiçbir şekilde baskıya boyun eğmek zorunda olmadıklarını hatırlatsınlar. Onlar, ligdeki bütün takımların maçlarını aynı özenle yönetmek ve özellikle bu sezon sıkça şahit olduğumuz ligin en tepesindeki iki takıma ayrıcalık tanıma refleksinden uzak durmak zorundadır. Bu maçın sonucunu etkileyecek herhangi bir hakem kararı istemiyoruz.

Hem ligde hem kupada kendi hedeflerine kilitlenmiş büyük Trabzonspor camiasının tek beklentisi adaletin dışına çıkılmamasıdır. Haftalardır şahit olduğumuz tiyatroların Trabzon’da tekrarlanmasının camiamızda neden olacağı tepkiyi düşünmek dahi istemiyoruz. Eğer yaşanır ise bu işe bulaşanların hakemlik kariyerlerinin ne şekilde sonlandığını bütün futbol kamuoyu bilmektedir” diye konuştu.

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