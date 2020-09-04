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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Alparslan Öztürk çalımı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 04.09.2020 14:27 | Son Güncelleme

Trabzonspor, adı Fenerbahçe ile de anılan Göztepe'nin başarılı savunmacısı Alpaslan Öztürk'ün transferi için İzmir ekibi ile masaya oturmaya hazırlanıyor. 2018 yılında Göztepe'ye transfer olan Öztürk'ün, İzmir ekibiyle 1 yıllık daha mukavelesi bulunuyor.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Alparslan Öztürk çalımı

Yeni sezon öncesi transfer takviyelerini sürdüren bordo-mavililer, Göztepe'nin başarılı savunmacısı Alpaslan Öztürk'ü listeye aldı.

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Geçtiğimiz sezon İzmir ekibinde başarılı bir performans sergileyen ve ligde çıktığı 24 maçta 7 gol atan 27 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor, Göztepe ile masaya oturacak.

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Adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılan Öztürk için bordo-mavili takım, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile bonservis pazarlığına oturacağı, şartların elvermesi durumunda başarılı savunmacı ile sözleşme imzalamayı hedefledikleri öğrenildi.

(İHA)

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