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Trabzonspor'dan Filip Novak açıklaması

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 30.03.2019 19:10 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Çek Cumhuriyeti'nin Brezilya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanan Filip Novak ile ilgili resmi açıklama yayınladı.

Trabzonspor'dan Filip Novak açıklaması

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Filip Novak’ın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Çek Cumhuriyeti’nin Brezilya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanan ve ülkesinin milli takım doktorları tarafından ilk tedavisi yapılan Filip Novak’a gerekli tetkiklerin yapıldığını belirten Güven, “Milli takım kampından dönen oyuncumuzun sağlık ekibimiz tarafından yapılan muayenesi ve çekilen MR sonrasında sol arka uyluk (hamstring) kasında yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” dedi.

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Trabzonspor Filip Novak

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