Trabzonspor'dan Filip Novak açıklaması

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Filip Novak’ın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
Çek Cumhuriyeti’nin Brezilya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanan ve ülkesinin milli takım doktorları tarafından ilk tedavisi yapılan Filip Novak’a gerekli tetkiklerin yapıldığını belirten Güven, “Milli takım kampından dönen oyuncumuzun sağlık ekibimiz tarafından yapılan muayenesi ve çekilen MR sonrasında sol arka uyluk (hamstring) kasında yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” dedi.
Çakır çaldı, Al Nassr oynadı
F.Bahçe'nin yıldızı İtalya'yı karıştırdı
Ali Koç acı reçeteyi açıkladı!
Loris Karius için flaş iddia
Galatasaray'dan UEFA açıklaması
'Transferime Fikret Orman izin vermedi'
Galatasaray'da sakatlık şoku! İşte yıldız ismin durumu
Yıldız oyuncu arabasını bordo maviye boyadı
Cüneyt Çakır'a dev görev
Tim Cahill emekliye ayrıldı
Ünal Karaman'dan oyuncularına uyarı
Francesco Totti'den Real Madrid itirafı!
Amedsporlu Mansur Çalar'a indirim!
80 milyonluk bomba transfer! Rekor kırdılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum