Trabzonspor'dan flaş Jose Sosa hamlesi

Fenerbahçe'nin transferi için bastırdığı Jose Sosa'da yeni bir gelişme yaşandı. Trabzonspor, Arjantinli yıldız için yeni bir teklifte bulundu ve bir adım öne geçti. Bonservisi elinde olan Sosa başta Trabzonspor ve Fenerbahçe olmak üzere bir çok kulübün radarında.

TRT Spor'un haberine göre Trabzonspor yönetimi, daha önce 1 milyon 750 bin euro teklif yapılan Jose Sosa'ya 2 milyon euronun üzerinde bir teklif yaptı.

Trabzonspor bu hamleyle Sosa için isteğini gösterirken, yıldız futbolcunun transferinde bir adım öne geçtiği iddia edildi.

Jose Sosa'nın önümüzdeki günlerde son kararını vermesi bekleniyor. Arjantinli yıldız ya Trabzonspor'un ya da Fenerbahçe'nin teklifini kabul edecek.

