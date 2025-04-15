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  4. Trabzonspor'dan gece yarısı Uğurcan Çakır açıklaması! Başkan Ertuğrul Doğan açıkladı: "Ali Koç beni aradı..."

Trabzonspor'dan gece yarısı Uğurcan Çakır açıklaması! Başkan Ertuğrul Doğan açıkladı: "Ali Koç beni aradı..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.04.2025 07:47
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken kulüpler yeni sezon için transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda. Hal böyleyken Trabzonspor'un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır için birçok transfer iddiası ortaya atılmaya devam ederken, Bordo-mavili kulübün başkanından tecrübeli ismin transferine dair oldukça ilginç bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor'dan gece yarısı Uğurcan Çakır açıklaması! Başkan Ertuğrul Doğan açıkladı: "Ali Koç beni aradı..."
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beyaz TV'de katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü'nün sözlerine yanıt verirken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile aralarında geçen bir telefon konuşmasını da açıkladı.

Trabzonspor'un ligdeki durumu hakkında konuşan Doğan, "Fatih Tekke ile yeni bir sayfa açtık. Taraftarlarımıza mahcup olduk ve onları üzdük. Ligde en iyi yere gelmek ve kupayı kazanmak istiyoruz. Sonrasında yeni sezonun planlamasını yapacağız" dedi.

FENERBAHÇE'YE CEVAP

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Fenerbahçe Yöneticisi Hulusi Belgü'nün, "Galatasaray hangi maçlarda puan kaybeder?" sorusuna "Trabzonspor maçları zor. Takım ismi vermek doğru olmaz. Samsun maçında nasıl futbol oynandığını hepimiz gördük." cevabını vermesi ile ilgili de konuşan Doğan, "Herkesin kendi maçına bakmasında fayda var. Trabzonspor her maça kazanmak için çıkar. Galatasaray maçına da bunun için çıkacak, sonucunu göreceğiz." dedi.

ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞMESİNİ AÇIKLADI

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Uğurcan Çakır ile ilgili transfer açıklaması yapan Doğan, "Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un kaptanı ve büyük Trabzonsporlu. Hiçbir İstanbul takımına gitmez, bizim başkanlığımız dönemimde de böyle bir şey olmaz. Bundan diğer kulüp başkanlar da rahatsız. Ali Bey de aradı 'Aklından geçmez ama bizim böyle bir şeyimiz yok' dedi. Bizim kaptanımız, biz kimsenin oyuncusu için yorum yapmıyoruz. Herkes dikkatli olmalı. Uğurcan'ın Avrupa hayali var, ciddi bir teklif gelirse önünü açacağız. Bu konuda sözümüz var, onun dışında bir şey olamaz." sözlerini sarf etti.

"DURSUN ÖZBEK İLE GÖRÜŞMEDİK"

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"Dursun Özbek, Uğurcan Çakır için 'İlgimiz yok' diye aradı mı?" sorusuna yanıt veren Doğan, "Böyle bir görüşmemiz olmadı." ifadelerini kullandı.

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transfer Trabzonspor Uğurcan Çakır son dakika fenerbahçe galatasaray telefon
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