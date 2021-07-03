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Trabzonspor'dan golcü hamlesi: Artem Dovbyk

03.07.2021 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adı Beşiktaş ile anılan golcü oyuncu Artem Dovbyk ile Trabzonspor'un da ilgilendiği iddia edildi.

Trabzonspor'dan golcü hamlesi: Artem Dovbyk

Ukrayna'nın son dönemde yetiştirdiği önemli yıldızlardan biri olan Artem Dovbyk'in adı giderek daha fazla konuşulmaya devam ediyor.

TALİBİ ÇOK

61Saat'in derlediği ve Ukrayna basınında yer alan haberlerde 21 yaşındaki oyuncuyla Türkiye'den Trabzonspor ve Beşiktaş'ın yanı sıra Fransa'dan Olypique Marsilya ve Belçika kulüplerinin ilgilendiği ifade edildi.

KENDİNİ BULMAK İÇİN ÜLKESİNE DÖNDÜ

Kariyerinde 2017 - 18 sezonunda Dinipro'dan, Midtjylland'a transfer olan ve burada yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrasında 1,5 yıl futbola ara vermek zorunda kalan oyuncunun yeniden kendini bulmak için ülkesine döndüğü kaydedildi.

İSVEÇ'İ ELEYEN GOLÜ ATTI

Bu sezon Dinipro formasıyla 27 maçta 10 gol 1 asistlik performans ortaya koyan genç oyuncu, EURO 2020'de 120+1. dakikada İsveç'i eleyen golü kaydederek değerine değer kattı.

"SAKATLIK OLMASA PREMIER LİG'DE OYNARDI"

Bu golle Ukrayna basını oyuncunun değerinin yükseldiğini ifade ederken, menajeri yaşadığı sakatlık olmasaydı şu anda büyük kulüplerde forma giyebileceğini söyledi. Oyuncunun menajeri kp.ua adlı siteye yaptığı açıklamada "Ciddi sakatlık olmasaydı, Artem eminim şimdi Premier Ligde oynayacaktı. Danimarka şampiyonasında sakatlandı ancak cesaretini kaybetmedi. Ailesi ve arkadaşları bu zor dönemi atlatması için yardım etti" dedi.

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