Trabzonspor'dan Konya deplasmanında net skor

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, Konyaspor'un konuğu oldu. İki takımın da mutlaka kazanmak istediği mücadeleyi bordo-mavililer 3-1 üstün tamamladı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Trezeguet, 59. dakikada penaltıdan Edin Visca ve 89. dakikada Taxiarchis Fountas attı. Konyaspor'un golünü 79. dakikada Steven N'Zonzi attı.
Trabzonsporlu futbolcular, Konyaspor maçının ilk anlarında omuz omuza hareketsiz bir şekilde durdu. Yaklaşık 30 saniye boyunca maça başlamayan bordo-mavililerin bu hareketine Konyaspor taraftarı tepki gösterdi.