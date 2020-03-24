SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'dan koronavirüs açıklaması!

Trabzonspor'dan koronavirüs açıklaması!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 24.03.2020 19:42 | Son Güncelleme

Trabzonspor, teknik heyet ve futbolculara yapılan koronavirüs test sonucunu açıkladı.

Trabzonspor'dan koronavirüs açıklaması!

Dünyayı etkisi altına alan ve liglerin ertelenmesine neden olan korona virüs salgını nedeniyle bugün Trabzonspor’da futbolculara ve teknik heyete test yapıldı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerekli önlemler alınırken, sadece A takım personeli çalışmalarını sürdürecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da bugün takımın yanında olacağı öğrenildi.

SONUÇLAR AÇIKLANDI

61

Kamuoyuna duyuru | Bugün Sağlık Kurulu Başkanımız Kibar Yaşar Güven’in koordinasyonunda A takım futbolcu ve teknik heyetimize yönelik yapılan Covid-19 testlerinin sonucu negatif çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı
Trabzonspor'un Sörloth planı ortaya çıktıTrabzonspor'un Sörloth planı ortaya çıktı
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni koronavirüs açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni koronavirüs açıklaması

Koronavirüs salgını bitmeden şimdi de hantavirüs salgını mı?

Koronavirüs salgını bitmeden şimdi de hantavirüs salgını mı?

Boks Milli Takımı'nda koronavirüs şoku!

Boks Milli Takımı'nda koronavirüs şoku!

Fatih Terim, dünya basınının manşetlerinde!

Fatih Terim, dünya basınının manşetlerinde!

Trabzonspor'un Sörloth planı ortaya çıktı

Trabzonspor'un Sörloth planı ortaya çıktı

Buse Terim'den Fatih Terim'e duygusal sözler! "Nefesim daralıyor"

Buse Terim'den Fatih Terim'e duygusal sözler! "Nefesim daralıyor"

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Trabzonspor'un konuğu Başakşehir

Trabzonspor'un konuğu Başakşehir

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Trabzonspor'da Sörloth şoku!

Trabzonspor'da Sörloth şoku!

Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u farklı geçti

Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u farklı geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor'dan koronavirüs açıklaması!

Trabzonspor koronavirüs sonuçlarını açıkladı!

Trabzonspor'un Alexander Sörloth planı ortaya çıktı

Trabzonspor'un Sörloth planı ortaya çıktı

Caleb Ekuban için transfer anketi yaptılar

Caleb Ekuban'ı %53'ü istemiyor!

Trabzonspor'da Sosa'dan takımdan ayrılan Obi Mikel'e sert tepki!

Sosa'dan tepki "Bizim çocuğumuz yok mu?"

Trabzonspor'da tüm takıma koronavirüs testi yapılacak!

Trabzonspor, oyuncularına koronavirüs testi yapıyor!

Trabzonspor'dan koronavirüs nedeniyle ayrılan Obi Mikel ailesine kavuştu

Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel ailesine kavuştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.