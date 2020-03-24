Trabzonspor'dan koronavirüs açıklaması!

Dünyayı etkisi altına alan ve liglerin ertelenmesine neden olan korona virüs salgını nedeniyle bugün Trabzonspor’da futbolculara ve teknik heyete test yapıldı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerekli önlemler alınırken, sadece A takım personeli çalışmalarını sürdürecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da bugün takımın yanında olacağı öğrenildi.
SONUÇLAR AÇIKLANDI
Kamuoyuna duyuru | Bugün Sağlık Kurulu Başkanımız Kibar Yaşar Güven’in koordinasyonunda A takım futbolcu ve teknik heyetimize yönelik yapılan Covid-19 testlerinin sonucu negatif çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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