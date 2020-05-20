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Trabzonspor'dan koronavirüs açıklaması

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 20.05.2020 20:57 | Son Güncelleme

Trabzonspor koronavirüs test sonuçlarını açıkladı.

Trabzonspor'dan koronavirüs açıklaması

Trabzonspor, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin dördüncüsü bugün tekrar yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." paylaşımı yapıldı.

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Her şeyiyle Tertemiz..Şampiyon..
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