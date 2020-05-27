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Trabzonspor'dan koronavirüs açıklaması

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 27.05.2020 21:33 | Son Güncelleme

Trabzonspor, yönetim, futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara yapılan corona virüs testi sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Trabzonspor'dan koronavirüs açıklaması

Trabzonspor'dan açıklama:

"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin beşincisi bugün tekrar yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır."

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