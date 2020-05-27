Trabzonspor'dan koronavirüs açıklaması

Trabzonspor'dan açıklama:
"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin beşincisi bugün tekrar yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır."
Acun Ilıcalı'dan gündem yaratacak sözler!
Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak hamle!
Caner Erkin transferinde sürpriz talip!
Trabzonspor bombayı patlattı!
Urgancılar'dan mali durum açıklaması
Galatasaray'a transfer piyangosu vurdu!
Avrupa devlerinin transfer yarışı
Süper Lig için karar veriliyor
Ahmet Ağaoğlu'ndan moral takviyesi
Galatasaray'a Garry Rodrigues müjdesi
Bremen'de golsüz karşılaşma
Freiburg kaçtı, Frankfurt yakaladı
Mesut Özil'in gönderdiği yardımlar dağıtıldı
Aralarından su sızmıyor! İşte son paylaşımları...
Tacizci başkana FIFA'dan ceza!
Okuyucu Yorumları 0 yorum