Trabzonspor'dan koronavirüs açıklaması

Trabzonspor'dan açıklama:

"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin beşincisi bugün tekrar yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır."

