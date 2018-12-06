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Trabzonspor'dan Mete Kalkavan'ın atanmasına tepki

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 06.12.2018 16:04 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak maça hakem Mete Kalkavan'ın atanmasına bordo-mavili kulüpten tepki geldi.

Trabzonspor'dan Mete Kalkavan'ın atanmasına tepki

Ligin 15. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Atiker Konyaspor ile oynanacak maça Mete Kalkavan'ın atanmasına Trabzonspor tepki gösterdi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Merkez Hakem Kurulu, hafta sonu kendi sahamızda oynayacağımız Atiker Konyaspor maçına Mete Kalkavan’ı atamıştır. Mete Kalkavan’ın yönettiği Trabzonspor maçlarındaki yanlış kararları futbol kamuoyunun hafızalarından henüz silinmemiştir. En yakın örnek ise henüz bu sezonun üçüncü haftasında oynadığımız Ankaragücü maçıdır. Lehimize olan faulü aleyhimize çalarak puan kaybımızın başlıca mimarı olmuştur."

"Bizim maçımıza verilmesini anlamlandıramıyoruz"

"Geçtiğimiz yıllarda da maç skoruna doğrudan etki eden yanlış kararları ile Trabzonsporumuzun saha başarısını defalarca engelleyen Kalkavan’ın kendi sahamızdaki bir maça verilmesini anlamlandıramıyoruz. Beşiktaş mücadelesi öncesi ligdeki gidişatımız için son derece kritik olan bu maçta görevlendirilen bu hakeme yönelik camiamız içinde beliren tepkinin son derece haklı dayanakları olduğu, söz konusu hakemin Trabzonspor karnesi incelendiğinde bariz bir şekilde ortaya çıkacaktır. Trabzonspor Kulübü olarak her maçta olduğu gibi bu maçta da hakemin, verdiği kararlar ile sahadaki mücadelenin önüne geçmediği bir maç yönetmesi en büyük beklentimiz olacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor mete kalkavan

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