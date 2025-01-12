Trabzonspor'dan olay tepki! Maç bitmeden ortalık karıştı: "Ahlaksızlık yapmayın!"

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı Simon Banza'nın golüyle 1-0 bordo - mavililerin üstünlüğü ile tamamlanırken, devre arası bir paylaşım geldi.
Bordo - mavililer, müsabakanın hakemi Cihan Aydın ve MHK'ya tepki tepki gösterdi.
Karadeniz ekibi, "Biz sahada rol yapmıyoruz! Siz de masada ahlaksızlık yapmayın!" başlığı altında sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
Biz sahada rol yapmıyoruz! Siz de masada ahlaksızlık yapmayın! pic.twitter.com/VmKVZTYW8x— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 12, 2025
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