Trabzonspor'dan olay tepki! Maç bitmeden ortalık karıştı: "Ahlaksızlık yapmayın!"

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı Simon Banza'nın golüyle 1-0 bordo - mavililerin üstünlüğü ile tamamlanırken, devre arası bir paylaşım geldi.

Bordo - mavililer, müsabakanın hakemi Cihan Aydın ve MHK'ya tepki tepki gösterdi.

"AHLAKSIZLIK YAPMAYIN"

Karadeniz ekibi, "Biz sahada rol yapmıyoruz! Siz de masada ahlaksızlık yapmayın!" başlığı altında sosyal medya hesabından bir video paylaştı.