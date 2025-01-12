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Trabzonspor'dan olay tepki! Maç bitmeden ortalık karıştı: "Ahlaksızlık yapmayın!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
12.01.2025 17:31
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor’u ağırladı. İlk yarıyı bordo-mavililer 1-0 önde tamamlarken, devre arasında paylaşılan olay bir videolu paylaşım geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor'dan olay tepki! Maç bitmeden ortalık karıştı: "Ahlaksızlık yapmayın!"

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı Simon Banza'nın golüyle 1-0 bordo - mavililerin üstünlüğü ile tamamlanırken, devre arası bir paylaşım geldi.

Bordo - mavililer, müsabakanın hakemi Cihan Aydın ve MHK'ya tepki tepki gösterdi.

"AHLAKSIZLIK YAPMAYIN"

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Karadeniz ekibi, "Biz sahada rol yapmıyoruz! Siz de masada ahlaksızlık yapmayın!" başlığı altında sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

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MS
Trabzonspor Trabzonspor
5 - 0
Onvo Antalyaspor Onvo Antalyaspor

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Antalyaspor Trabzonspor
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