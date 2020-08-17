Trabzonspor'dan ön liberoya Brezilyalı Flavio

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, ön libero mevkiisi için Brezilyalı Flavio ile görüşme halinde olduğu ileri sürüldü.
O Dia'nın haberinde Trabzonspor'un 24 yaşındaki ön libero Flavio için kulübü Bahia ile görüşme halinde olduğu ve tarafların yakın zamanda anlaşma sağlayacağı belirtildi. Transfer dedikodularının oyuncunun bağlı bulunduğu menajerlik şirketi Antoniu´s Assessoria tarafından da onaylandığı belirtildi.
Bahia'nın Red Bull Bragantino ile karşı karşıya geldiği maçın kadrosuna kendi isteği ile alınmayan Flavio'nun olası sakatlık riskine karşı önlem almak istediği de iddialar arasında yer aldı.
2018'de Bahia'ya transfer olan Flavio bu sezon 17 maçta forma giydi. 24 yaşındaki ön libero 1.77 cm boyunda ve her iki ayağını da kullanabiliyor.
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