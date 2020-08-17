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Trabzonspor'dan ön liberoya Brezilyalı Flavio

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 17.08.2020 07:24 | Son Güncelleme

Badou N'Diaye'nin Stoke City'e dönmesi ve Jose Sosa'nun durumunun da belirsizliğini koruması nedeniyle orta sahaya transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un Bahialı Flavio ile anlaşmaya yakın olduğu ileri sürüldü.

Trabzonspor'dan ön liberoya Brezilyalı Flavio

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, ön libero mevkiisi için Brezilyalı Flavio ile görüşme halinde olduğu ileri sürüldü.

O Dia'nın haberinde Trabzonspor'un 24 yaşındaki ön libero Flavio için kulübü Bahia ile görüşme halinde olduğu ve tarafların yakın zamanda anlaşma sağlayacağı belirtildi. Transfer dedikodularının oyuncunun bağlı bulunduğu menajerlik şirketi Antoniu´s Assessoria tarafından da onaylandığı belirtildi.

Bahia'nın Red Bull Bragantino ile karşı karşıya geldiği maçın kadrosuna kendi isteği ile alınmayan Flavio'nun olası sakatlık riskine karşı önlem almak istediği de iddialar arasında yer aldı.

2018'de Bahia'ya transfer olan Flavio bu sezon 17 maçta forma giydi. 24 yaşındaki ön libero 1.77 cm boyunda ve her iki ayağını da kullanabiliyor.

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