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Trabzonspor’dan Sami Uğurlu’ya tepki

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.01.2025 15:28
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Trabzonspor Kulübü, Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu’nun futbolcular Simon Banza ve Muhammed Cham hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Trabzonspor’dan Sami Uğurlu’ya tepki

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda Trabzonspor, sahasında Corendon Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından yaşananlar ve konuk ekibin teknik direktörü Sami Uğurlu’nun maç sonrası yaptığı açıklamalara bordo-mavili kulüpten tepki geldi. "Sahada ciddi bir sakatlık yaşayan futbolcusunun durumuna dair tek bir kelime dahi etmeden, gündem oluşturmak amacıyla oyuncularımızı hedef alması kabul edilemez bir tutumdur" denilen açıklamanın devamı şu şekilde:

"Simon Banza ve Muhammed Cham, profesyonelliğiyle öne çıkan çok değerli sporculardır. Oyuncularımızın milli değerlere ve ülkemizin kutsallarına duyduğu saygı, herhangi birinin sorgulamasına açık bir konu değildir. Sami Uğurlu’nun, futbolun birleştirici gücünü göz ardı ederek bu tür kışkırtıcı söylemlere başvurmasını şiddetle kınıyoruz. Futbolcusunun yaşadığı ciddi sakatlığı göz ardı edip kamuoyunu yanlış yönlendirme çabasını ise ne spor ahlakına ne de insani değerlere uygun görüyoruz. Ayrıca geçmişte hakem ve rakiplere yönelik hakaretleri ve tehdidi nedeniyle 7 maç ceza alan bir teknik adamın spor camiasına ahlak dersi vermesini ise kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Trabzonspor Kulübü olarak, oyuncularımızı bu tür mesnetsiz iddialardan koruyacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" denildi.

Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor
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