Trabzonspor'dan Saul Ñíguez atağı! Atletico Madrid'e resmi teklif bile yapıldı...

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, orta saha transferi için rotasını İspanya’ya çevirdi. Yıldız orta saha Saul Ñíguez için resmi teklif yapan bordo mavililer, oyuncunun kararını beklıyor. 30 yaşındaki İspanyol oyuncunun Atletico Madrid’den ayrılmak istemesi bu transferin ihtimalini güçlendiren sebeplerden biri olarak görülüyor.

A.MADRID SERBEST BIRAKACAK!

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Trabzonspor, Saúl Ñíguez için resmi teklif yaptı. Bordo Mavili ekip oyuncuyla anlaşırsa; Atletico Madrid, Saúl'u serbest bırakacak ve bonservis ödenmeyecek.

FATİH TEKKE’NİN FAVORİSİ

Teknik direktör Fatih Tekke’nin orta sahaya takviye istediği öğrenilirken, takımın beyni olarak nitelendirilen bölgeye tecrübeli ve büyük bir oyuncu alınmasını talep etti. Bu talep doğrultusunda harekete geçen bordo mavili yönetim, rotasını Saul Ñíguez’e çevirdi. Yıldız isim için Fatih Tekke’den tam not alan yönetim yeni Marek Hamsik’ini transfer etmek için şartları zorlayacak.