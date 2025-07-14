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Trabzonspor'dan Saul Ñíguez atağı! Atletico Madrid'e resmi teklif bile yapıldı...

Trabzonspor, Atletico Madrid forması giyen Saúl Ñíguez için resmi temas kurdu ve oyuncunun şartlarını sordu.

Trabzonspor'dan Saul Ñíguez atağı! Atletico Madrid'e resmi teklif bile yapıldı...
Burak Kavuncu
Saul Niguez

Saul Niguez

İSP İspanya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, orta saha transferi için rotasını İspanya’ya çevirdi. Yıldız orta saha Saul Ñíguez için resmi teklif yapan bordo mavililer, oyuncunun kararını beklıyor. 30 yaşındaki İspanyol oyuncunun Atletico Madrid’den ayrılmak istemesi bu transferin ihtimalini güçlendiren sebeplerden biri olarak görülüyor.

A.MADRID SERBEST BIRAKACAK!

Trabzonspor dan Saul Ñíguez atağı! Atletico Madrid e resmi teklif bile yapıldı... 1

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Trabzonspor, Saúl Ñíguez için resmi teklif yaptı. Bordo Mavili ekip oyuncuyla anlaşırsa; Atletico Madrid, Saúl'u serbest bırakacak ve bonservis ödenmeyecek.

FATİH TEKKE’NİN FAVORİSİ

Trabzonspor dan Saul Ñíguez atağı! Atletico Madrid e resmi teklif bile yapıldı... 2

Teknik direktör Fatih Tekke’nin orta sahaya takviye istediği öğrenilirken, takımın beyni olarak nitelendirilen bölgeye tecrübeli ve büyük bir oyuncu alınmasını talep etti. Bu talep doğrultusunda harekete geçen bordo mavili yönetim, rotasını Saul Ñíguez’e çevirdi. Yıldız isim için Fatih Tekke’den tam not alan yönetim yeni Marek Hamsik’ini transfer etmek için şartları zorlayacak.

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Trabzonspor Atlético Madrid son dakika transfer haberleri
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