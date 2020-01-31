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Trabzonspor'dan savunmaya iki transfer!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 31.01.2020 15:31 | Son Güncelleme

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, savunma bölgesine iki hamle yaptı; Manoel Messias ve Manuel Da Costa.

Trabzonspor'dan savunmaya iki transfer!

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Manoel Messias ve Manuel Da Costa'yı Trabzon'a getirmişti iki oyuncu için de KAP geldi.

TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI

Trabzonspor, Cruzerio'dan 29 yaşındaki Messias'ın oyuncunun bedel olmadan 1,5 yıllığına kiralandığını ve satın alma opsiyonunun da kendilerinde olduğunu açıkladı.

Bordo-mavili kulübün KAP'a yaptığı bildirimde, "Manoel Messias Silva Carvalho'nun, 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 1,5 yıllık süreyle kulübümüze geçici transferi konusunda Cruzeiro Esporte Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Cruzeiro Esporte Kulübüne herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

MANUEL DE COSTA DA AÇIKLANDI

Messias'ın ardından bir hamle daha yapan Trabzonspor, bonservisi elinde olan 33 yaşındaki savunmacı Manuel da Costa ile her konuda anlaşmaya vardı. Trabzonspor, Manuel Da Costa'nın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. 1.91'lik stoper Süper Lig kariyerinde toplam 72 maça çıktı, 11 gol atıp, 3 asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Manoel Messias Manuel Da Costa Spor Toto Süper Lig

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