İki transferi birden açıkladılar!

Trabzonspor Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklamada, "22 Temmuz'da yaptığımız açıklamada profesyonel futbolcu Seyedmajid Hosseini'nin kulübümüze transferi konusunda, oyuncu ile kulübü arasındaki sözleşmenin buy-out maddesinin kulübümüz tarafından kullanılacağını belirtmiştik. Fakat yaşanan süreçte, Esteghlal kulübünün, kulübümüze karşı olan yapıcı ve iyi niyetli yaklaşımı sonucu bu transferin, iki kulüp arasında uzlaşılarak yapılması hususunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

SEYEDMAJID HOSSEINI KİMDİR?

Seyedmajid Hosseini 20 Haziran 1986 doğumlu ve 32 yaşında. 1.83 boyunda olan Seyedmajid Hosseini stoper mevkinde forma giyiyor. Seyedmajid Hosseini aynı zamanda sağ bek ve ön liberoda da görev yapabiliyor. Şu anda İran kulübü Esteghlal kulübünde forma giyen 32 yaşındaki Seyedmajid Hosseini geçtiğimiz sezon yine İran kulüplerinden Rah Ahan'da kiralık olarak forma giydi. Seyedmajid Hosseini daha önce İran takımlarından Saipa takımında oynamıştı.

BİR AÇIKLAMA DA ZORGO TOURE İÇİN

Bu arada Trabzonspor, Zargo Toure transferi için FC Lorient ile görüşmelere başlandığını da KAP'a bildirdi. Açıklamada, "FC Lorient kulübünün profesyonel futbolcusu Zargo Toure'nin, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.