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İki transferi birden açıkladılar!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 30.07.2018 11:20 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü, Seyedmajid Hosseini için Esteghlal, Zargo Toure'nin transferi için ise Lorient ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

İki transferi birden açıkladılar!

Trabzonspor Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklamada, "22 Temmuz'da yaptığımız açıklamada profesyonel futbolcu Seyedmajid Hosseini'nin kulübümüze transferi konusunda, oyuncu ile kulübü arasındaki sözleşmenin buy-out maddesinin kulübümüz tarafından kullanılacağını belirtmiştik. Fakat yaşanan süreçte, Esteghlal kulübünün, kulübümüze karşı olan yapıcı ve iyi niyetli yaklaşımı sonucu bu transferin, iki kulüp arasında uzlaşılarak yapılması hususunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Hosseini

SEYEDMAJID HOSSEINI KİMDİR?
Seyedmajid Hosseini 20 Haziran 1986 doğumlu ve 32 yaşında. 1.83 boyunda olan Seyedmajid Hosseini stoper mevkinde forma giyiyor. Seyedmajid Hosseini aynı zamanda sağ bek ve ön liberoda da görev yapabiliyor. Şu anda İran kulübü Esteghlal kulübünde forma giyen 32 yaşındaki Seyedmajid Hosseini geçtiğimiz sezon yine İran kulüplerinden Rah Ahan'da kiralık olarak forma giydi. Seyedmajid Hosseini daha önce İran takımlarından Saipa takımında oynamıştı.

BİR AÇIKLAMA DA ZORGO TOURE İÇİN
Bu arada Trabzonspor, Zargo Toure transferi için FC Lorient ile görüşmelere başlandığını da KAP'a bildirdi. Açıklamada, "FC Lorient kulübünün profesyonel futbolcusu Zargo Toure'nin, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Zargo Toure

ZARGO TOURE KİMDİR?
Profesyonel kariyerine ülkesinin AS Dakar Sacré Coeur takımında başlayan 29 yaşındaki Senegalli oyuncu, sırasıyla US Boulogne, Le Havre, ve Lorient formalarını giydi. Son üç sezondur Lorient formasını terleten Toure, sağ bek ve ön libero pozisyonlarında da forma giyebiliyor. Fransa Ligue 1'de 66 maçta forma giyen Senegalli stoper, 5 gol kaydetti. Kariyerinde 326 maça çıkan oyuncu, 7 gol ve 3 asist üretti.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Seyedmajid Hosseini Esteghlal

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Takım
O
Av
P
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Doldurdunuz iyice Farslılar'ı takıma. Benliğinizi kaybedeceksiniz yazık oldunuz Traktör Sazi.
wuuww yılın transferi :))
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