Trabzonspor'dan taraftara Marek Hamsik çağrısı!

2 yıldır Trabzonspor’da forma giyen Marek Hamsik, kariyerine son vermeye hazırlanıyor. Bordo-mavili formayla Akyazı’da taraftar önünde son iç saha maçına çıkacak olan oyuncu için Trabzonspor taraftara çağrı yaptı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlanan, “Sevgimizi, tutkumuzu göstermek ve kendisine büyüleyici bir ‘teşekkür’ etmek için tüm taraftarlarımızı cumartesi günü oynayacağımız Corendon Alanyaspor maçında Akyazı Stadyumu’na bekliyoruz. Unutma; büyük şahsiyet, dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi yıldızlarından biri; profesyonel futbolculuk kariyerini bordo-mavili formamız altında noktalıyor” mesajla taraftarlar Alanyaspor maçına çağrıldı.

TARAFTAR HAMSIK’E VEDA EDECEK

Şampiyonluk hayalini geçen sezon Trabzonspor’da yaşayan oyuncuya yakışır bir şekilde veda etmek isteyen taraftarlar, Alanyaspor maçı biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. Bordo-mavili taraftarlar, Slovak futbolcuya 'Hoşça kal' demek için tribünleri dolduracak.

"HARİKA ZAMANLARDI"

Takımın sabah idmanı öncesinde kariyerine son vereceğini açıklayan tecrübeli oyuncu, Trabzonspor’un sosyal medya hesabından yayınlanan videoyla duygularını paylaştı. Takımda geçirdiği 2 yıllık dönemin kendisi için özel olduğunu ifade eden Hamsik, “Bu iki yıl benim için özel yıllardı. Ben de burayı çok sevdim. Şampiyon olarak bu şehir ve kulüp için özel bir başarı gösterdik. Harika zamanlardı. Trabzon Havalimanı'na geldiğim ilk anı hatırlıyorum. Çok coşkululardı. Sözleşmeyi imzaladığımda çok mutluydum. Trabzonspor'da oynamış olan eski takım arkadaşlarımdan çok şey öğrenmiştim” dedi.

"HEP BERABER TARİH YAZDIK"

Şampiyonluk hayalini Trabzonspor’da yaşadığını ifade eden 35 yaşındaki oyuncu, “İstanbul'da sezon öncesi kampında hocamızla ilk tanıştığımız anda bir görüşme yapmıştık ve bana ‘Bu sezon şampiyon olabiliriz’ demişti. Ben de ‘Elbette, ben de bunun için buradayım’ demiştim. Belki başlangıçta çok inanmasam da sezonun ilk 3-4 maçı sonrasında ben de bu takım şampiyon olabilir düşüncesine inandım. Şimdi beraber tarih yazdığımızı görebiliyoruz. Tekrar bu iki yıl için çok teşekkürler. Bu takım için oynamaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum” ifadelerini kullandı.

