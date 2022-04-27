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Trabzonspor'dan tarihe geçecek Eyfel Kulesi hamlesi! Şampiyon olunca...

27.04.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumartesi günü şampiyonluk maçına çıkacak olan Trabzonspor'dan flaş bir hamle geldi. Fransa'nın simge eserlerinden olan Eyfel Kulesi'nin bordo mavi renklerde yansıtılması için girişimler başlatıldı.

Trabzonspor'dan tarihe geçecek Eyfel Kulesi hamlesi! Şampiyon olunca...

Trabzonspor şampiyonluk kutlamalarına hazırlanıyor. Cumartesi günü Antalyaspor ile şampiyonluk maçına çıkacak bordo-mavililer uzun yıllar akıllardan çıkmayacak kutlama yapmanın peşinde. Türkiye ile sınırlı kalmayıp tüm dünyaya yayılmak isteyen Trabzonspor yetkilileri flaş bir hamleye imza atmak üzere...

EYFEL KULESİ BORDO-MAVİ OLABİLİR

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Türkiye gazetesinin haberine göre, şampiyonluğun ardından Paris'teki Eyfel Kulesi'ne bordo mavi renklerin yansıtılması için başvuru yapıldı. Başakşehir maçının ardından organizasyonun gerçekleştirileceği öğrenildi.

Taraftarlar, Trabzonspor Büyükşehir Belediyesi'ne ilginç teklifler yapıyor. Artık millet bahçesi olarak kullanılan eski Avni Aker Stadına dev ekran konulması fikri büyük destek gördü. Belediyenin ayrıca şehrin meydanlarına dev ekranlar kuracağı belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Fransa
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