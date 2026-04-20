SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Trabzonspor'dan transfer bombası! Fenerbahçeli isme teklif yaptı

Trabzonspor, kaleci rotasını güçlendirmek için harekete geçti. Bordo-mavililer, Fenerbahçe'den kaleci Tarık Çetin'e resmi teklifini iletti.

Burak Kavuncu
Tarık Çetin

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trabzonspor, kale derinliğini artırmak ve yerli rotasını güçlendirmek adına transfer çalışmalarına hız verdi. İşte bordo-mavili ekibin hamlesine dair detaylar...

TRABZONSPOR'DA KALE İÇİN YERLİ HAMLESİ: TARIK ÇETİN’E RESMİ TEKLİF!

Yeni sezon öncesi transfer operasyonlarını erkenden başlatan Trabzonspor, kaleyi sağlama alıyor. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; bordo-mavili yönetim, başarılı kaleci Tarık Çetin’i kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı.

Uğurcan Çakır’ın ardından kaleye kiralık çözüm bulan ve kadrosuna Onana'yı katan Trabzonspor'da sezon sonu için yeni hamle geldi. Bordo-mavili teknik heyet, aradığı ismi Süper Lig tecrübesiyle dikkat çeken Tarık Çetin’de buldu. Yerli kuralını da göz önünde bulunduran Karadeniz ekibi, oyuncu tarafıyla görüşmelere başladı ve resmi teklifini iletti.

KALE REKABETİ ARTACAK

Son dönemdeki performansıyla dikkat çeken Tarık Çetin’in, Trabzonspor’un teklifine sıcak baktığı ve kısa sürede imzaların atılacağı belirtiliyor. Bu hamleyle birlikte Trabzonspor, hem kale rekabetini artırmayı hem de uzun maratonlu sezonda oluşabilecek sakatlıklara karşı yerli eldiven güvencesini elinde bulundurmayı planlıyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.