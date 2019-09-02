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Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır videosu

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 02.09.2019 14:00 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesaplarından son oynanan Fenerbahçe maçında yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken ancak rakip takım taraftarları tarafından maç boyunca tepki gösterilen milli kaleci Uğurcan Çakır’ın açıklamalarının da yer aldığı ‘Trabzonspor benim için çok büyük takım’ başlıklı video yayınladı.

Bordo-mavililerin genç kalecisi Uğurcan Çakır, yayınlanan videoda, “Kendimi bildim bileli Trabzonsporluyum. Altyapı olarak söylemeyeyim. Burada oynamanın hayalini kuruyorum. Çünkü 13-14 yaşlarına kadar İstanbul’da büyüdüm. Biz Trabzonsporluyuz ve Trabzonspor için sahada her şeyimizi veriyoruz. Terimizin son damlasına kadar sahada mücadele ediyoruz. İlk resmi maçımda sahaya çıkarken hayal gibi geldi bana. UEFA’da Rabotnicki maçıydı. Hocamız bize çok güveniyor, biz de bunun farkındayız. Performansımızın böyle olması bence hocamızın sayesinde. Hem Ünal hoca, hem ekibi, hem de kaleci antrenörü Metin Hocamız sayesinde. Bana çok güvendiklerini her daim söylüyordular. Ben de ilk Fenerbahçe maçına çıktığımda bu güvenle oynadım. Bu güvenle oynamaya devam ediyorum. Belki de performansımın artmasının sebebi bu. Ünal hocanın sisteminin çok samimi olduğuna inanıyorum. Bana çok moral ve güven veriyor. Ben de yüzünü kara çıkarmamaya çalışıyorum. Trabzonspor benim için çok büyük takım. Altyapısına geldiğimde çok mutluydum. A takıma çıktığımda hayallerim daha da büyüdü. İnşallah bu takımda uzun yıllar forma giyerim” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Uğurcan Çakır Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

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