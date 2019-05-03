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Trabzonspor'dan üye aidatı açıklaması

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 03.05.2019 16:50 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, iki yıl ve üzeri aidat borcu olan üyelerin ödeme için 20 gün süresi kaldığını bildirdi.

Trabzonspor'dan üye aidatı açıklaması

Sağıroğlu, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, iki yıl ve üzeri aidat borcu olan üyelere çağrıda bulunarak, "Üyelik aidatlarını en geç 22 Mayıs 2019 tarihine kadar ödemeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor Kulübü Derneği tüzüğünün 19/b maddesine göre, iki yıl ve üzeri aidat borcu olan kişilerin, ödemelerini yapmamaları halinde üyelikleri sonlandırılıyor." bilgisini veren Sağıroğlu, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere kulübümüz tarafından 22 Mart 2019 tarihinde duyuru yaptık ve üyelik borçlarının ödenmesiyle ilgili 60 günlük yasal sürenin başladığını ilan ettik. Şimdiye kadar 722 kişi ödemesini gerçekleştirdi. Bu süre 20 gün sonra, yani 22 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek. Haliyle yasal süre içinde aidatlarını ödemeleri gerekiyor. Aksi takdirde 10 binin üzerinde kişinin üyelikleri düşürülecektir. Üyelerimiz internet sitemizden, banka havalesiyle veya kulübümüzden ödemelerini yapabilirler."

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Trabzonspor Ömer Sağıroğlu

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