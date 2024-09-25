SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'dan VAR kayıtları sonrası 'cahil' açıklaması!

Trabzonspor'dan VAR kayıtları sonrası 'cahil' açıklaması!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.09.2024 08:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Gaziantep FK maçının VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından ilginç bir açıklama yaptı. VAR odasındaki konuşmalara tepki gösteren bordo-mavililer, çok sert bir bildiri yayımladı.

Trabzonspor'dan VAR kayıtları sonrası 'cahil' açıklaması!

Trabzonspor, Gaziantep FK maçının VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

"BRAVO CAHİLLER"

Screenshot_2

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan VAR kayıtları, Türk futbolunun artık kanayan bir yara değil, çürüyen bir beden olduğunu ilan etmektedir. Bir hakem, gözlerinin önünde cereyan eden hakikati görmezden gelerek "var" olanı yok sayıyor; çünkü ona bir başkası tarafından buyurulan talimat, adaletten daha değerli.

Ve sonra o ironik kelime dökülüyor: "Bravo."

"BİR HAKEM, ADALETİ ÇİĞNEYEREK 'BRAVO' KAZANIYOR"

Erkan Engin'in ağzından çıkan bu tek kelime; futbolun kalbine saplanmış hançerin ucudur. Volkan Bayarslan kendi iradesinden, mesleğinin onurundan ve oyunun ruhundan ödün verirken o sahada sadece Trabzonspor'un golü değil, futbolun ta kendisi iptal ediliyor. Bir hakem, adaleti çiğneyerek 'bravo' kazanıyor; işte Türk futbolunun geldiği yer tam olarak burasıdır.

Ama bravo size, futbolu bu kokuşmuş düzenin çarklarında öğütenler! Bravo, bu güzel oyunu kendi kirli hesaplarınıza meze yapanlar!

Unutmayın, gerçek asla kaybolmaz, sadece bir süreliğine susturulur. Ve bir gün, o adalet çığlığı sahalara geri döndüğünde, sizler sadece o sessiz "bravo"ların yankısıyla hatırlanacaksınız.

İşte o zaman, bu oyunun gerçek sahipleri, alkışı geri alacak ve sahnede sadece hakikat kalacak."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor VAR
En Çok Okunan Haberler
Kulisleri sallayan Mansur Yavaş detayı! Arkasında kim var?

Kulisleri sallayan Mansur Yavaş detayı! Arkasında kim var?

Lübnan'a peş peşe havadan saldırı! İsrail'den kara savaşı açıklaması geldi

Lübnan'a peş peşe havadan saldırı! İsrail'den kara savaşı açıklaması geldi

Ataman'dan Fenerbahçe'ye gönderme

Ataman'dan Fenerbahçe'ye gönderme

Dursun Özbek'ten gündeme dair çarpıcı açıklamalar!

Dursun Özbek'ten gündeme dair çarpıcı açıklamalar!

Ballon d’Or'un sahibi sızdırıldı! Hakan Çalhanoğlu...

Ballon d’Or'un sahibi sızdırıldı! Hakan Çalhanoğlu...

Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci şoku!

Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci şoku!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.