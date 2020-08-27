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Trabzonspor'dan zehir zemberek Fenerbahçe açıklaması!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 27.08.2020 22:49 | Son Güncelleme

Trabzonspor, İsviçre Federal Mahkemesine ait çıkan sonuçlar hakkında Fenerbahçe'nin yayımladığı açıklamaya çok sert bir cevap verdi. İşte detaylar...

Trabzonspor'dan zehir zemberek Fenerbahçe açıklaması!

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye çok sert açıklama geldi. İsviçre Federal Mahkemesi ile ilgili Fenerbahçe'ye yanıt veren bordo-mavililer kısa sürede gündeme oturdu.

"ŞARK KURNAZLIĞI"

“Fenerbahçe Kulübü’nün bugün resmi sitelerinde bir mahkeme kararını yine ‘şike’ yaparak, kamuoyunu yanıltıcı şekilde açıklamalarını sağlıklı olmayan bir ruh halinin tezahürü olarak görüyoruz.Fenerbahçe Kulübü’nün, İsviçre Federal Mahkemesi’ne açılan davanın yargılama giderlerinin tarafımızca ödenmesi kararını da “Trabzonspor, kulübümüze tazminat ödemeye mahkum edildi” ifadeleriyle açıklamasını tam bir şark kurnazlığı.Kulübümüz, 2010-2011 yılından bu yana sürdürdüğü adalet mücadelesinde şike faaliyetlerini hem ulusal hem de uluslararası bütün mahkemelerde tescil ettirmiştir."

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