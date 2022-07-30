Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor

İSTANBUL (AA) - Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor'un karşılaşacağı Turkcell Süper Kupa maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Dorukhan Toköz, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelius

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Ulvestad, Gradel, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare

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