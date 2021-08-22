Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci haftasında yarın kendi evinde Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın Demir Grup Sivasspor ile saat 19.15'te Medical Park Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.



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