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Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

22.08.2021 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci haftasında yarın kendi evinde Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın Demir Grup Sivasspor ile saat 19.15'te Medical Park Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

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