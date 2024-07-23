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Trabzonspor, Denis Draguş için imza töreni düzenledi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.07.2024 17:52
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Trabzonspor, yeni transferi Denis Draguş için imza töreni düzenledi.

Trabzonspor, Denis Draguş için imza töreni düzenledi

Trabzonspor, yeni transferi Denis Draguş için imza töreni düzenledi. Törende konuşan Başkan Yardımcısı Yahya Karahasan, “Dragus kendisinden beklentimiz oldukça yüksek bir oyuncu. Birlikte güzel sezonlar geçirmeyi umuyoruz. Trabzonspor’a, Trabzon’a tekrar ‘hoş geldin’ diyorum. İnşallah burada çok mutlu olur” dedi.

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Trabzonspor’a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Draguş da, “Transferimde emeği geçen herkese ve bana yapılan bu sıcak karşılama için teşekkür ederim. Trabzonspor gibi büyük bir camiada oynama fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Taraftarımız ilk günden bu yana bana evimdeymişim gibi hissettirdi. Tutkularının ne kadar fazla olduğunun farkındayım. İyi bir sezon geçirerek bu sevgiye karşılık vermek istiyorum. Burada kupalar kazanmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni transfer Denis Draguş, 70 numaralı formayı giyecek.

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Trabzonspor
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