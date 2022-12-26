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Trabzonspor derbisinden Mert Hakan Yandaş'ın iddiaları olay olmuştu! Güvenlik görevlisinden karşı hamle...

26.12.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncularından Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada Trabzonspor'un golü sonrası kenarda ısınırken güvenlik görevlisinin kendisine saldırdığını iddia etmiş ve bu sözler çok konuşulmuştu. 28 yaşındaki oyuncunun bu sözleri ses getirirken, güvenlik görevlisi de karşı bir hamle yapmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor derbisinden Mert Hakan Yandaş'ın iddiaları olay olmuştu! Güvenlik görevlisinden karşı hamle...
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa olay yaratacak bir iddiada bulunmuş, stadyumdaki güvenlik görevlisinin kendisine saldırdığını iddia etmişti.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNDEN KARŞI HAMLE

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Mert Hakan'ın bu sözleri çokça konuşulurken, yıldız oyuncunun kendisine saldırdığını iddia ettiği güvenlik görevlisinden de bir hamle geldi.

'YALAN BEYANDA BULUNDU'

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Mert Hakan Yandaş'ın kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü özel güvenlik görevlisi de aynı sebeple oyuncudan şikayetçi olmaya hazırlanıyor. İddiaları reddeden güvenlik görevlisi, Mert Hakan Yandaş'ın kendisine küfrettiğini ve sonrasında yalan beyanda bulunduğunu savundu. Söz konusu güvenlik görevlisi yaşanan gerilim esnasında çekilen görüntülerin incelenmesi halinde gerçeklerin ortaya çıkacağını da sözlerine ekledi.

MERT HAKAN YANDAŞ NE DEMİŞTİ?

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Fenerbahçe'de maça kulübede başlayan ve 86'da oyuna giren Mert Hakan Yandaş, müsabaka sırasında yaşanan gerginlikle ilgili, "Benim ülkemde ısınırken güvenlik görevlisinin işi beni korumak. Bana saldırıyor gol sonrası" ifadelerini kullanmıştı.


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