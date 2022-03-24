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Trabzonspor Divan Başkanı Sürmen: "Şampiyonluk şarkıları söyleyelim"

24.03.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Divan Başkanı Sürmen: "Şampiyonluk şarkıları söyleyelim"

SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan Trabzonspor'un Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, silah ile futbolun yan yana gelemeyeceğini belirterek, "Birbirimize, bayraklarımıza sarılarak şampiyonluk şarkıları söyleyelim." dedi.

Sürmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin bitimine 8 haftalık bir süre kaldığını anımsatarak, "Üç maçı galibiyetle bitirirsek, artık şampiyonluk kesinleşmiş oluyor. Resmi kayıtları bekliyoruz. Resmi kayıtlarla şampiyonluğumuzu ilan etmek durumundayız. Neticede iyi bir takım, iyi bir hoca ve iyi bir yönetimimiz var. Buradan geri dönüleceğini düşünmüyoruz. Onu etkileyecek yapıda, beceride bir kulübü de görmüyoruz." diye konuştu.

Şampiyonluk kutlamalarının Trabzon camiasına yakışır biçimde olması gerektiğini kaydeden Sürmen, şöyle devam etti:

"Kutlamalar Trabzon'da değişik şekillerde yapılabiliyor. Gündeme gelen bazen silah oluyor. Düğünlerde, derneklerde de hep silahla kutlamalara karşı olduk. Şampiyonluk kutlamaları günü gelip yapıldığı zaman, diğer kutlamalarda olduğu gibi yine 'Silaha karşıyız.' diyoruz. Silahı insanların bazıları sevebilir. Silah taşımanın manası başkadır. Başkalarına zarar vermek için kullanmamak gerekir. Hele hele Trabzonspor söz konusu olduğu zaman futbol ile silah hiç yan yana gelmez. O nedenle bizim camiamız gerekli mesajları alıyordur. Herkes birbirine bunları söylüyordur. Şampiyonluğun keyfini çıkaralım, birbirimize, bayraklarımıza sarılalım, şampiyonluk şarkıları söyleyelim. Gelecek yılların şampiyonluk şarkılarını hazırlayalım."

Şampiyonluk organizasyonları yapıldığını aktaran Sürmen, "Sayın başkan ve yönetim kurulu mutlaka kutlamalarla ilgili program yapıyorlardır. Biz divan olarak farklı boyut düşündük. Trabzon futboluna ve Trabzonspor'a şampiyonluk yılında katkı sağlayan alt katmanlar var. ASKF, TUFAD, TSYD, Trabzonsporlu Profesyonel Futbolcular Derneği ve kulübün kuruluşundaki iki ana kulüp İdmanocağı ve İdmangücü'nü ziyaret ediyoruz. Hem bir vefa hem de teşekkür anlamında bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sürmen, kulübün kurucuları ile bugüne kadar görev almış başkanlarını da Divan Kurulu olarak ziyaret edeceklerini belirterek, "Bu yılı 'Vefa Yılı' ilan ettik. Bunu Sayın Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ile de görüştük, anlaştık. Şampiyonluk konusunda maçlar ilerledikten sonra Hakk'ın rahmetine kavuşmuş olanları mezarı başında, sağ olanları makamında ziyaret ederek kendilerine vefa duygularımızı kurul başkanları olarak bildireceğiz." açıklamasında bulundu.

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