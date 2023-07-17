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Trabzonspor, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshetti!

17.07.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı.

Trabzonspor'da yeni sezon öncesinde kadro çalışmaları devam ediyor. Bir yandan takviyeleri sürdüren bordo-mavililerde, takımdan ayrılan oyuncular da belli olmaya başladı. Trabzonspor, 2 sezondur takımda görev yapan Dorukhan Toköz ile yolların ayrıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

TAZMİNAT ÖDENMEYECEK

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Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Dorukhan Toköz arasındaki 29.07.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

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