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Trabzonspor düşüşe geçti

11.04.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından 17 maçta 2,47 puan ortalaması yakalayarak zirve yarışına katılan bordo-mavililer, son 8 karşılaşmada 1,25 puan ortalamasıyla hedefinin uzağında kaldı.

Trabzonspor düşüşe geçti

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'un, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son haftalarda puan ortalamasında büyük düşüş yaşandı.

Ligin ilk 8 haftasında alınan kötü sonuçların ardından göreve getirilen teknik direktör Abdullah Avcı ile çıkışa geçerek zirve yarışı içine giren bordo-mavililer, son haftalarda ise düşüş yaşadı.

Ligde Abdullah Avcı yönetiminde ilk 17 karşılaşmada 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan ve 42 puan toplayan bordo-mavililer, maç başına 2,47 gibi yüksek bir puan ortalaması yakaladı.

Bu dönemin ardından düşüşe geçen Karadeniz ekibi, son 8 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle 10 puan toplayabildi, maç başına 1,25 puan ortalamasında kaldı.

SON 6 HAFTADA 11 PUAN KAYBETTİ

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 6 maçta kazandığı puandan daha fazlasını kaybetti. Son 6 haftada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, 7 puan toplarken 11 puan yitirdi.

SON 3 DEPLASMANDA GOLÜ YOK

Trabzonspor, son 3 deplasman maçında rakip fileleri havalandıramadı.

Karadeniz ekibi, ligin 28. haftasında 4 Mart tarihinde dış sahada Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçın ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor deplasmanlarından 0-0'lık sonuçla ayrıldı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Süper Lig Trabzonspor
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