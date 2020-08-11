Trabzonspor Elneny transferini bitiriyor

Uzun süredir Mısırlı yıldız ile pazarlık halinde olan Bordo-Mavililer, önemli mesafe katetti.

Beşiktaş 'ın da kiralamak istemesine rağmen yıllık ücretini karşılamakta zorlandığı 28 yaşındaki ön libero için Trabzonspor 1.5 milyon Euro'luk garanti maaşı gözden çıkartmıştı.

Elneny'yi takımdan düşünmeyen kulübü Arsenal ise 1 yıllık kiralama konusunda sıkıntı yaratmıyor.

Elneny işinde ufak pürüzler çözülürse sözleşmede satın alma opsiyonun da yer alması bekleniyor.

