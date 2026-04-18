Trabzonspor eski başkanı Atay Aktuğ hayatını kaybetti

Trabzonspor’un eski başkanı ve futbolcusu Atay Aktuğ, hayatını kaybetti.

Trabzonspor’un resmi sosyal medya hesabından Atay Aktuğ’un vefatına ilişkin yapılan paylaşımda Aktuğ’un vefat haberinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiaya başsağlığı dilendi.

11 Nisan 1945’te Trabzon’da doğan Atay Aktuğ, futbolculuk kariyerinde İdmanocağı ve Akçaabat Sebatspor’un ardından Trabzonspor forması giydi ve takım kaptanlığı yaptı. 1981-1982 sezonunda Mustafa Günaydın başkanlığındaki yönetimde Basın İlişkilerinden Sorumlu Yönetici olarak görev alan Aktuğ, 21 Aralık 2003 ile 18 Aralık 2005 tarihleri arasında Trabzonspor Kulübü Başkanlığı görevini yürüttü.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olan Aktuğ, 1989-1994 yılları arasında Trabzon Belediye Başkanlığı görevinde de bulundu.

Şehre ve kulübe olan bağlılığıyla tanınan Atay Aktuğ’un cenazesinin yarın (Pazar) ikindi namazını müteakip İskenderpaşa Camii’nden kaldırılacağı öğrenildi.

ERTUĞRUL DOĞAN’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan da Aktuğ’un vefatıyla ilgili olarak yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kulübümüzün eski başkanlarından, eski kaptanlarımızdan ve Trabzon’a uzun yıllar hizmet etmiş değerli isim Atay Aktuğ’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Geçtiğimiz aylarda kendisini ziyaret etme ve uzun uzun sohbet etme imkanı bulmuştum. Trabzonspor’a olan bağlılığını, heyecanını ve kulübümüze dair taşıdığı derin sevgiyi bir kez daha yakından görmek benim için çok kıymetliydi. Bu anlamlı buluşmanın ardından vefat haberini almak üzüntümüzü daha da derinleştirmiştir. Formamızı yıllarca başarıyla temsil eden, ardından başkanlık görevinde kulübümüze önemli katkılar sunan ve Türkiye Kupası sevinci yaşatan Atay Aktuğ, Trabzonspor tarihindeki müstesna yerini daima koruyacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

GENÇLERBİRLİĞİ & GALATASARAY - HEMEN OYNA

