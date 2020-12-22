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Trabzonspor eski teknik direktörü Özkan Sümer hayatını kaybetti

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 22.12.2020 08:35 | Son Güncelleme

Trabzonspor eski teknik direktörü Özkan Sümer tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sümer 80 yaşındaydı.

Trabzonspor eski teknik direktörü Özkan Sümer hayatını kaybetti

Trabzonspor eski teknik direktörü Özkan Sümer tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sümer 80 yaşındaydı.

ordo-mavili takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde vefat etti.

Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Sümer'in cenazesinin, bugün Maçka ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.

ÖZKAN SÜMER KİMDİR?

20 Kasım 1940 Trabzon doğumlu olan Özkan Sümer, Bordo-Mavili takımda futbol oynadı, uzun yıllar teknik direktör olarak çalıştı. Bir çok kademede görev yaptığı Trabzonspor Başkanlığını da yapan Sümer, 1980 yılında A Milli Takım'ın teknik direktörlüğü görevinde de bulundu. Bir çok takımda Türk futboluna unutulmaz katkılar sağlayan tecrübeli futbol adamı bir çok ismi futbolumuza kazandırdı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ALLAH RAHMET EYLESİN TRABZONSPORUN EFSANESİ İDİ NUR İÇİNDE UYU MZKANNHOCA HOCALARIN HOCASI BİR FENERBAHÇELİ OLARAK TRABZONSPORUN VE TÜRK FUTBOLUNUN BAŞI SAG OLSUN
sayın hocamıza allah tan rahmet diliyorum mekanı cennet olsun.. çok emeği vardır trabzonspor umuzda biz razıyız allah ta razı olsun....
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