Trabzonspor, Fatih Tekke’nin ücretine zam yaptı!

Trabzonspor Kulübü, Teknik Direktör Fatih Tekke ve ekibinin yıllık ücretinde iyileştirme yaptı. Teknik heyetin aylık ücretini 7 milyon 500 bin TL yapan Karadeniz ekibi, yıllık ise 90 milyon TL ödeyecek.

Emre Şen

Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke’nin sözleşmesinde iyileştirmeye gitti.

FATİH TEKKE'NİN MAAŞI ARTTI

Bordo-mavili kulüpten KAP’a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Fatih Tekke ile olan 30.06.2029 bitiş tarihli Teknik Adam Sözleşmesinin ücret kısmına ilişkin hükümleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.

Yapılan anlaşmaya göre; Fatih Tekke ve ekibinin ücreti, Ocak 2026’dan itibaren başlamak üzere aylık net 7 milyon 500 Bin TL olaraki yıllık net 90 milyon TL garanti ücret olacak şekilde revize edilmiştir" denildi.

