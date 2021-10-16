Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıkları tamamlandı.

Bordo-mavililer, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Medical Park Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.



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