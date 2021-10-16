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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

16.10.2021 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıkları tamamlandı.

Bordo-mavililer, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Medical Park Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

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