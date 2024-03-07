Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için seyirci kararı!

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisine, İl Güvenlik Kurulu kararıyla Fenerbahçeli taraftarlar alınmayacağı açıklandı.
İl Spor Güvenlik Kurulu mart ayı toplantısı Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantıda, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı A grubu riskli müsabaka kategorisinde değerlendirildi. Daha önceki yıllarda olduğu gibi misafir takım taraftarının alınmaması yönündeki uygulamaya bu maçta da devam edilmesine karar verildi.
Bordo-mavili ekibin sahasında 17 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.