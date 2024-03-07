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Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için seyirci kararı!

07.03.2024 17:37
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Trendyol Süper Lig’in 30. haftasındaki Trabzonspor - Fenerbahçe derbisine, İl Güvenlik Kurulu kararıyla Fenerbahçeli taraftarlar alınmayacak.

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisine, İl Güvenlik Kurulu kararıyla Fenerbahçeli taraftarlar alınmayacağı açıklandı.

İl Spor Güvenlik Kurulu mart ayı toplantısı Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantıda, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı A grubu riskli müsabaka kategorisinde değerlendirildi. Daha önceki yıllarda olduğu gibi misafir takım taraftarının alınmaması yönündeki uygulamaya bu maçta da devam edilmesine karar verildi.

Bordo-mavili ekibin sahasında 17 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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