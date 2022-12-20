Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig karşılaşması Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 15. haftasında sahasında Fenerbahçeyi konuk edecek. Maç günü yaklaşırken birçok kişi arama motorlarında "Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı izle" konu başlığını araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 24 Aralık 2022 Cumartesi günü oynanacak.

Trabzonspor Medical Park Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Maç, saat 19:00'da başlayacak.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

