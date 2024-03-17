Trabzonspor-Fenerbahçe maçında 11'ler belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de kırılma haftalarından biri yaşanıyor. Trabzonspor'un stadı Papara Park‘ta oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Pepe.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Oosterwolde, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko.

SON 10 MAÇTA TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı son 10 maçın 6'sını bordo-mavililer kazandı. 3 maçtan ise Fenerbahçe mutlu ayrıldı. Geriye kalan maçta ise 1-1'lik beraberlik çıktı.

DEPLASMANDA HEP KAZANIYOR

Fenerbahçe bu sezon deplasmanda oynadığı 14 maçtan 13 galibiyet 1 beraberlik çıkararak inanılmaz bir performans sergiledi.

TRABZON TOPARLANDI

Abdullah Avcı'nın dokunuşuyla son 5 maçta yalnızca 1 mağlubiyet alıp diğer mücadeleleri kazanan Trabzonspor, üçüncülük yarışında Beşiktaş'tan kopup ligi üst sırada bitirmek istiyor.





