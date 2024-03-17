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Trabzonspor-Fenerbahçe maçında 11'ler belli oldu!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.03.2024 19:33
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Trendyol Süper Lig, 30. haftası şampiyonluğu çok yakından ilgilendiren bir karşılaşmaya sahne oluyor. Liderlik yolunda Galatasaray'ın peşini bırakmayan Fenerbahçe, zorlu Trabzonspor deplasmanında sahaya çıkıyor. İki takımın da mutlak 3 puan parolasıyla çıkacağı mücadele öncesi 11'ler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de kırılma haftalarından biri yaşanıyor. Trabzonspor'un stadı Papara Park‘ta oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Pepe.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Oosterwolde, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko.

SON 10 MAÇTA TRABZONSPOR ÜSTÜN

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Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı son 10 maçın 6'sını bordo-mavililer kazandı. 3 maçtan ise Fenerbahçe mutlu ayrıldı. Geriye kalan maçta ise 1-1'lik beraberlik çıktı.

DEPLASMANDA HEP KAZANIYOR

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Fenerbahçe bu sezon deplasmanda oynadığı 14 maçtan 13 galibiyet 1 beraberlik çıkararak inanılmaz bir performans sergiledi.

TRABZON TOPARLANDI

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Abdullah Avcı'nın dokunuşuyla son 5 maçta yalnızca 1 mağlubiyet alıp diğer mücadeleleri kazanan Trabzonspor, üçüncülük yarışında Beşiktaş'tan kopup ligi üst sırada bitirmek istiyor.

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