Trabzonspor - Fenerbahçe maçından sonra yayına çıkmamıştı... Tolga Zengin ''kabul edilemez'' dedi ve yayıncı kuruluştan ayrıldı!

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Tolga Zengin, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından yapılan yayına çıkmamıştı. Yayına çıkmama sebebi çok merak edilen Zengin, yaptığı paylaşımla yayına çıkmama nedenini açıklayarak görevinden ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın devre arasında "Golde hata yok, hata konuşulmaz! Yarım saniye daha bekle ve kararını ver. Bu hata değil, çok net bir şey! Devamlı olan bir şey. Ben burada iyi niyet aramıyorum" diyerek hakemi eleştirmişti. Yaptığı bu yorumun ardından Zengin, maç sonu yayınına katılmayarak herkese merak uyandırmıştı.

YAYINCI KURULUŞTAN AYRILDI

Tolga Zengin, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının devre arasındaki hakem yorumu sonrası, kanaldaki bir yöneticinin "Burada hakem hatası konuşmuyoruz" şeklindeki uyarısı üzerine maç sonu programına çıkmadığını ve yayıncı kuruluştan ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımla yaşananları anlatan Tolga Zengin, şu ifadeleri kullandı;

"Ülkede futbolun marka değerinin gelişimi için saha içinin daha fazla konuşulması gerektiğini savunan bir yorumcu olarak, bir süredir kamuoyunu meşgul etmenin üzüntüsünü yaşıyorum.

2020-2021 sezonundan itibaren Bein'de futbol yorumcusu olarak görev yapıyorum. Bu göreve başlarken tek isteğim, düşüncelerime müdahale edilmemesiydi. Bu isteğim de kabul görmüştü. İlk günden bu yana futbolun güzelliklerini, gelişimine katkı sağlayacak bir dille konuşmaya özen gösterdim. Kanal yönetiminden yaşanan son olaya kadar fikirlerimi ifade etmemi engelleyecek herhangi bir müdahale görmedim ve bu duruşumdan ödün vermedim. Kamuoyu bilir ki, doğru bildiklerimi her zaman koşullar ne olursa olsun dile getirdim. Daha önce formasını giydiğim, kaptanlıklarını yaptığım, aidiyet hissettiğim camiaları dahi eleştirmekten geri durmadım.

Hakem hatalarını yorumlamak program konseptimizde yer almadığı için bu kurala saygı gösterdim. Ancak, geçen hafta oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının devre arasında çok tartışılan bir pozisyonla ilgili hakem performansına girmeden, sadece "iyi niyet görmediğimi" belirttim. Bu, bir futbol yorumcusu olarak en doğal hakkımdır. Bazı pozisyonlar hakemi dışarıda bırakılarak değerlendirilemez ve bu konuda yeterli tecrübeye sahip olduğumu düşünüyorum.

Program sonrasında bir yönetici, haddini aşan bir üslupla "Burada hakem hatası konuşmuyoruz!" diyerek beni uyardı. Bu davranışı kabul edilemez buldum ve maç sonunda yayına devam etmeme kararı aldım. Hayatım boyunca asla talimatla veya etki altında hareket etmedim. Böyle bir durumda yayına devam etmemek, kendi payıma en doğru karardı. Kararımın arkasındayım.

Olayın ardından, yıllardır çalıştığım kuruma olan saygımdan dolayı konuyla ilgili bir açıklama yapmalarını bekledim. Ancak bu kurumsal refleksin gösterilmemesi nedeniyle durumu kamuoyuyla paylaşma gereği duydum.

Hayatım boyunca duruşumdan ve prensiplerimden ödün vermedim, vermeyeceğim. Bu süreçte destek veren tüm futbolseverlere, mesai arkadaşlarıma, yayıncı kuruluş emekçilerine teşekkür ederim. Farklı bir hikayede yeniden görüşmek dileğiyle."