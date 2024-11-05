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Trabzonspor - Fenerbahçe maçının faturası kesildi! PFDK'ya sevkleri belli oldu:Jose Mourinho, Ertuğrul Doğan ve Acun Ilıcalı...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
05.11.2024 22:55
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri açıklandı.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının faturası kesildi! PFDK'ya sevkleri belli oldu:Jose Mourinho, Ertuğrul Doğan ve Acun Ilıcalı...

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri açıklandı.

TRABZONSPOR

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''TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 03.11.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ERTUĞRUL DOĞAN’ın (Trabzonspor A.Ş. Kulübü Başkanı) müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca ve “ hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 05.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.''

FENERBAHÇE

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''FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX’in 03.11.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca, “ hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası flaş röportajda ve basın röportajında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca 05.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü SANDRO ZUFIC’in aynı müsabakadaki “tedbire uymaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca 04.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü antrenörü SALVATORE FOTI’nin aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 05.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi ALİ ACUN ILICALI’nın müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan “sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38.maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu EDIN DZEKO’nun müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu açıklamalarında yar alan “sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38.maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.''

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José Mourinho Trabzonspor PFDK Edin Dzeko ertuğrul doğan fenerbahçe
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