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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

14.10.2021 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Ali Şansalan yönetecek.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Pazar günü Trabzonspor'un, Fenerbahçe'yi konuk edeceği önemli karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak.

9'uncu haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

CUMA

20.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

CUMARTESİ

13.30 GZT Giresunspor - Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar

16.00 Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Adana Demirspor - Öznür Kablo Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

PAZAR

13.30 Kasımpaşa - Göztepe: Cüneyt Çakır

16.00 Altay - Vavacars Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa

16.00 Galatasaray - İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan

PAZARTESİ

20.00 Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK: Zorbay Küçük

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Kayserispor: Ümit Öztürk

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor
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