SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 14.06.2020 13:52 | Son Güncelleme

Trabzonspor, 16 Haziran Salı günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çalıştı. Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine MağarasıHüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine Mağarası
Hem ligi, hem kupayı istiyoruzHem ligi, hem kupayı istiyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

8 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

8 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

Çin'de korkutan gelişme! Son 2 ayın en yükseğinde

Çin'de korkutan gelişme! Son 2 ayın en yükseğinde

'Fenerbahçe 5 transfer yapmalı'

'Fenerbahçe 5 transfer yapmalı'

Maç sonu flaş sözler: Yolları ayıracağız

Maç sonu flaş sözler: Yolları ayıracağız

'Caner Erkin F.Bahçe'ye dönsün'

'Caner Erkin F.Bahçe'ye dönsün'

Muslera'nın takım arkadaşı G.Saray'a geliyor

Muslera'nın takım arkadaşı G.Saray'a geliyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Acun Ilıcalı'nın takımından Süper Lig'e transfer

Acun Ilıcalı'nın takımından Süper Lig'e transfer

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

F.Bahçe bombayı patlatıyor

F.Bahçe bombayı patlatıyor

Süper Lig'de Ömer Toprak sürpriz!

Süper Lig'de Ömer Toprak sürpriz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor'da F.Bahçe mesaisi

Trabzonspor son 16 sezonun en iyi dış saha serisini yakaladı

Trabzonspor'dan 16 yıl sonra bir ilk

Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluş tepkisi

Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluşa tepki!

Abdulkadir Ömür'den maç sonu açıklaması

Hem ligi, hem kupayı istiyoruz

ÖZET | Göztepe - Trabzonspor maç sonucu: 1-3

Trabzonspor kaldığı yerden devam ediyor

Trabzonspor'da Guilherme kırmızı kart gördü!

Yıldız isim F.Bahçe maçında yok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.