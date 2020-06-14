Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çalıştı. Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
(AA)
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