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  4. Trabzonspor, Ivanildo Jorge Mendes ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, Ivanildo Jorge Mendes ile yollarını ayırdı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 18.01.2020 12:43 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Portekiz'in Sporting Lizbon takımından bir yıllığına kiraladığı Ivanildo Jorge Mendes Fernandes ile yollarını ayırdı.

Trabzonspor, Ivanildo Jorge Mendes ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, Fernandes ile yollarını ayırdı. Bordo-mavili kulüp, 23 yaşındaki defans oyuncusunun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Ivanildo Jorge Mendes Fernandes arasındaki, 2 Ağustos 2019 başlangıç, 31 Mayıs 2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.

Öte yandan, Karadeniz ekibinin internet sitesinden yayımlanan teşekkür mesajında, "Takımımıza yaptığı katkılardan dolayı Ivanildo Fernandes'e teşekkür ediyor, Trabzonspor sonrası kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadesi yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ivanildo Jorge Mendes Fernandes Trabzonspor Spor Toto Süper Lig

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