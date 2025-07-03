SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor

Trabzonspor, Galatasaray'ı yıkan futbolcuyu 3 milyon Euro'ya getiriyor!

Trabzonspor transfer hareketliliğine devam ediyor. Wagner Pina ve Paul Onuachu'yu kadrosuna katan bordo-mavililer, kanat transferinde de mutlu sona çok yaklaştı. Trabzonspor, Alan Virginius transferi için el sıkıştı.

Trabzonspor, Galatasaray'ı yıkan futbolcuyu 3 milyon Euro'ya getiriyor!
Emre Şen

Pina ve Onuachu'yu kadrosuna katan Trabzonspor'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Bir süredir Alan Virginius ile görüşen bordo-mavililer, mutlu sona çok yakın.

YOUNG BOYS FORMASI GİYİYOR

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Young Boys forması giyen 2003 doğumlu Alan Virginius transferinde Trabzonspor büyük mesafe kat etti.

GALATASARAY'I YIKMIŞTI

22 yaşındaki Fransız sol kanat, sezon başında Şampiyonlar Ligi play-off turu mücadelesinde Young Boys'un deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçta takımının tek golüne imza atarak kariyerinin ilk Avrupa kupası golünü kaydetmişti.

Bordo mavililer, sözleşmesi 2027'de sona erecek olan Alan Virginius'un bonservisi için kulübü Lille ile yaklaşık 3 milyon Euro’ya el sıkıştı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zeynep Sönmez, Wimbledon'da tarih yazıyor!Zeynep Sönmez, Wimbledon'da tarih yazıyor!
Türk takımının tamamı yabancı bir yatırımcıya satıldı! Türk futbol tarihinde bir ilkTürk takımının tamamı yabancı bir yatırımcıya satıldı! Türk futbol tarihinde bir ilk
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belli oldu... AK Parti'den en düşük emekli maaşı açıklaması! Rakam geldi

Belli oldu... AK Parti'den en düşük emekli maaşı açıklaması! Rakam geldi

5 yaşındaki Aslı Gül koca bir köyü yanmaktan kurtardı! Belediye Başkanı talimat verdi, ödüllendirildi

5 yaşındaki Aslı Gül koca bir köyü yanmaktan kurtardı! Belediye Başkanı talimat verdi, ödüllendirildi

Trabzonspor, Galatasaray'ı yıkan futbolcuyu 3 milyon Euro'ya getiriyor!

Trabzonspor, Galatasaray'ı yıkan futbolcuyu 3 milyon Euro'ya getiriyor!

Diogo Jota'nın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Araç yanarak paramparça halde bulunmuş...

Diogo Jota'nın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Araç yanarak paramparça halde bulunmuş...

Zeynep Sönmez, Wimbledon'da tarih yazıyor!

Zeynep Sönmez, Wimbledon'da tarih yazıyor!

Türk takımının tamamı yabancı bir yatırımcıya satıldı! Türk futbol tarihinde bir ilk

Türk takımının tamamı yabancı bir yatırımcıya satıldı! Türk futbol tarihinde bir ilk

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.