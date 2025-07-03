Trabzonspor, Galatasaray'ı yıkan futbolcuyu 3 milyon Euro'ya getiriyor!

Pina ve Onuachu'yu kadrosuna katan Trabzonspor'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Bir süredir Alan Virginius ile görüşen bordo-mavililer, mutlu sona çok yakın.

YOUNG BOYS FORMASI GİYİYOR

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Young Boys forması giyen 2003 doğumlu Alan Virginius transferinde Trabzonspor büyük mesafe kat etti.

GALATASARAY'I YIKMIŞTI

22 yaşındaki Fransız sol kanat, sezon başında Şampiyonlar Ligi play-off turu mücadelesinde Young Boys'un deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçta takımının tek golüne imza atarak kariyerinin ilk Avrupa kupası golünü kaydetmişti.

Bordo mavililer, sözleşmesi 2027'de sona erecek olan Alan Virginius'un bonservisi için kulübü Lille ile yaklaşık 3 milyon Euro’ya el sıkıştı.