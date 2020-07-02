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Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON HABERLERİ  | 02.07.2020 20:09 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili oyuncular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı çalıştı.

Antrenmanda oyuncuların, pas çalışmasının ardından taktik antrenman gerçekleştirdiği belirtildi.

Sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak, Caleb Ekuban ve Anthony Nwakaeme'nin takımdan ayrı koşu yaptıkları öğrenildi.

Trabzonspor, yarın gerçekleştirilecek antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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