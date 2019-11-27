Trabzonspor ve Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşacaklar. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge maçının ardından ligde oynayacakları Trabzonpsor maçı çalışmalarına başladı. Son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray bu sezon ligdeki kötü gidişe Trabzonspor maçı ile dur demek istiyor. Bu sezon şampiyonluğun iddialı adaylarından birisi olan Trabzonspor taraftarı önünde Galatasaray'ı konuk edecek. Alanyaspor ve Ankaragücü maçları ile galibiyet serisi başlatan Trabzonspor, Galatasaray'ı da yenerek serisini sürdürmek istiyor. Futbolseverler Trabzonspor-Galatasaray maçının detaylarını merak ediyor. Peki Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın hakemi kim? İşte detaylar... TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Trabzonspor Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya gelecek. 1 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşmayı beIN Sports HD 1'den canlı izleyebilirsiniz. TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM? Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray mücadelesinde hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Zorlu karşılaşmada Ali Palabıyık'ın yardımcılığını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen üstlenecek. Dev maçın 4. hakemliğinde Bahattin Şimşek, VAR sisteminin başında ise hakem Yaşar Kemal Uğurlu olurken yardımcısı Kerem Ersoy olacak.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLERİ Trabzonspor, 12 hafta sonunda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 22 puan topladı. Galatasaray ise 12 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3'de mağlubiyet aldı. TRABZONSPOR VE GALATASARAY'DA SAKAT VE CEZALILAR Galatasaray'da bu maç öncesi Andone, Falcao, Şener Özbayraklı, Babel ve Luyindama'nın sakatlığı bulunuyor. Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak cezalı, Novak, Ahmet Canbaz ve Daniel Sturridge ise sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek. TRABZONSPOR'DA EKUBAN SEVİNCİ Trabzonspor, Ganalı oyuncusu Calep Ekuban’a kavuştu. Bordo-mavili kulüp Ekuban’a yaptığı özel bir video ile "Sayılı günlerdir geride kalan. O geri döndü" mesajıyla oyuncusunun idmanlara başladığının müjdesini verdi. Sezon çok iyi bir başlangıç yapan özellikle UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarında takımına önemli katkıda bulunan Calep Ekuban, Süper Lig’de ise sadece 3 maçta forma giyebilmişti. Avrupa’da 4 gol, Süper Lig’de ise 1 gol atan oyuncu toplam 5 golle bordo-mavili takıma katkıda bulunmuştu. Bordo-mavililerin Gençlerbirliği maçı antrenmanları sırasında takım arkadaşı Fernandes ile ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak sahalardan uzak kalmıştı. İyi bir tedavi dönemi geçiren ve kendini hazırlayan oyuncu yaklaşık iki aylık bir aranın ardından oynayabilecek durama geldi.

Teknik Direktör Ünal Karaman’ın bir an önce sahalara dönmesini beklediği Calep Ekuban, bugün takımın UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda oynayacağı maç öncesi yaptığı taktik antrenmanda yer aldı ve performansıyla göz doldurdu. Trabzonspor Kulübü ise bugün gerçekleştirilen antrenman sonrası oyuncusunun sahalara döndüğünü hazırladığı video klip ile taraftarlarına müjdeyi verdi. "Sayılı günlerdir geride kalan. O geri döndü.#CalebEkuban" etiketiyle oyuncunun sakatlandığı anı ve antrenmandaki görüntüsünü paylaştı. SON 9 SEZONUN EN İYİ TRABZONSPOR'U Ankaragücü’nu 3-0 mağlup ederek puanını 22’ye yükselten ve zirve mücadelesini sürdüren Trabzonspor, 2010-2011 sezonundan sonra en iyi puanı elde etti. Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 3-0 mağlup eden Trabzonspor, çıkışını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Alanyaspor’u 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, milli ara sonrası elde ettiği galibiyetle zirve tırmanışına devam etti. Bordo-mavililer puanını 22’e yükselterek söz konusu haftalar itibarıyla 2010-2011 sezonundan sonraki en yüksek puanını elde etti.

Trabzonspor, 12. haftalar baz alındığında son 9 sezondaki en iyi performansını sergiledi. Geride kalan 12 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 22 puan hanesine yazdıran bordo-mavililer, 2018-2019 sezonunun ilk 12 haftasında 16, 2017-2018 sezonunda 16, 2016-2017 sezonunda 12, 2015-2016 sezonunda 17, 2014-2015 sezonunda 18, 2013-2014 sezonunda 20, 2012-2013 sezonunda 19 puan, 2011-2012 sezonunda 20 puan ve 2010-2011 sezonunda 29 puan toplamıştı. 2010-2011’DEN SONRAKİ EN GOLCÜ İKİNCİ DÖNEM Trabzonspor, 12. haftalar itibarıyla 2010-2011 sezonundan sonraki en golcü ikinci dönemini yaşıyor. Karadeniz ekibi, söz konusu sezonda 29 gol atarken, bu sezon ise 23 gol buldu. Bordo-mavililer, 2011-2012 sezonunun ilk 12 haftalık bölümünde 17 gol, 2012-2013 sezonunda 13 gol, 2013-2014 sezonunda 15 gol, 2014-2015 sezonunda 20 gol, 2015-2016 sezonunda 15 gol, 2016-2017 sezonunda 7 gol, 2017-2018 sezonunda 23 gol, 2018-2019 sezonunda da 19 gol kaydetti. SON 2 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Alanyaspor’u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, deplasmanda ise MKE Ankaragücü’nü 3-0 yenerek son iki haftada kalesini gole kapamış oldu.

Alanyaspor maçında 16 maçlık gol yeme serisine noktayı koyan bordo-mavili takım, bu haftada da deplasmanda oynadığı Ankaragücü mücadelesinde kalesinde gol görmedi. ARDA TURAN GALATASARAY YOLUNDA Medipol Başakşehir'in 32 yaşındaki yıldızı Arda Turan, sezonun ikinci yarısından itibaren yeniden Galatasaray forması giymeye hazırlanıyor. Arda Turan dokuz yıl sonra altyapısından yetiştiği Galatasaray'a transfer oluyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Ocak ayında Medipol Başakşehir Kulübü'ne Arda'yı kadrosuna katmak için teklifte bulunacak. Kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray tecrübeli oyuncunun bonservisini elinde tutan Barcelona ile de görüşerek transferi tamamlayacak. 32 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katacak olan sarı-kırmızılılar, Barcelona veya Medipol Başakşehir'e herhangi bir ücret ödemeyecek. 'ARDA, GALATASARAY'IN EMRE'Sİ OLABİLİR' Galatasaray'da Arda Turan seslerinin yükselmesi üzerine Mehmet Demirkol'dan da yorum geldi. Demirkol, "Arda, Galatasaray'ın Emre'si olabilir" ifadelerini kullandı.