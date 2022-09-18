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TRABZONSPOR GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?

18.09.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Süper Lig'in 7. haftasında Medical Park Stadyumu'nda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın öğrencileri kendi sahalarından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. 18 Eylül 2022 Pazar günü oynanacak karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Maç için geri sayım sürerken birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Trabzonspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?

Trabzonspor ile Gaziantep FK Süper Lig'in 7. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçı Hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşmaya ilişkin ayrıntılar merak edildi. Peki, Trabzonspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor Gaziantep FK maçının saati ve canlı yayınlanacağı kanal...

TRABZONSPOR GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Gaziantep FK maçı 18 Eylül Pazar günü saat 17:00'de başlayacak.

Karşılaşma Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Gaziantep FK maçı beIN Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.

METE

TRABZONSPOR GAZİANTEP FK MAÇININ HAKEMİ METE KALKAVAN KİMDİR?

Mete Kalkavan 1980 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Mete Kalkavan'ın babası Cumhuriyet Halk Partisi eski Samsun milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan'dır.

Mete Kalkavan'ın futbola ve hakemliğe olan ilgisi küçük yaşlarda başladı.

Babası Ahmet İhsan Kalkavan'ın 14 yıl süreyle Samsun Yolspor, 2,5 yıl ise Samsunspor Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulunması ve Türkiye Hentbol Federasyonu'nda da yönetim kurulu üyeliği yapması Mete Kalkavan için örnek oldu.

Girdiği TFF Hakemlik kursunda başarılı bir derece alarak mezun oldu. 1999 yılında çıktığı ilk maç PAF Liginde oynanan 1. yardımcı hakem olarak çıktığı İstanbulspor - Altay maçıydı. İlk Süper Lig maçı 14 Eylül 2003 tarihinde oynanan Ankaragücü - Denizlispor maçıdır. Orta hakem olarak görev yaptığı ilk maç ise 2011 yılında Gençlerbirliği-Konyaspor maçıdır. Hâlen Süper Lig hakemi olarak görev yapmaktadır. 24 Aralık 2012 tarihinde FIFA kokartı takmaya hak kazandı. 2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Kalkavan'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.

42 yaşındaki Hakem Mete Kalkavan 9 Mart 2022 tarihinde hakemlikten istifa edip 1 Mayıs 2022 tarihinde hakemliğe tekrar geri dönmüştür.

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