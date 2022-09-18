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TRABZONSPOR GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

18.09.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Gaziantep FK maçı için heyecan dorukta. Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Bordo Mavili ekip, Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan. "Trabzonspor Gaziantep FK maçı canlı izle" internette araştırılıyor. Peki, Trabzonspor Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Heyecanla beklenen karşılaşmaya saatler kaldı. Sporseverler karşılaşma öncesi arama motorlarında "Trabzonspor Gaziantep FK maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Trabzonspor Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Gaziantep FK maçı 18 Eylül Pazar günü saat 17:00'de başlayacak.

Karşılaşma Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Gaziantep FK maçı beIN Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.

METE

TRABZONSPOR GAZİANTEP FK MAÇININ HAKEMİ METE KALKAVAN KİMDİR?

Mete Kalkavan 1980 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Mete Kalkavan'ın babası Cumhuriyet Halk Partisi eski Samsun milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan'dır.

Mete Kalkavan'ın futbola ve hakemliğe olan ilgisi küçük yaşlarda başladı.

Babası Ahmet İhsan Kalkavan'ın 14 yıl süreyle Samsun Yolspor, 2,5 yıl ise Samsunspor Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulunması ve Türkiye Hentbol Federasyonu'nda da yönetim kurulu üyeliği yapması Mete Kalkavan için örnek oldu.

Girdiği TFF Hakemlik kursunda başarılı bir derece alarak mezun oldu. 1999 yılında çıktığı ilk maç PAF Liginde oynanan 1. yardımcı hakem olarak çıktığı İstanbulspor - Altay maçıydı. İlk Süper Lig maçı 14 Eylül 2003 tarihinde oynanan Ankaragücü - Denizlispor maçıdır. Orta hakem olarak görev yaptığı ilk maç ise 2011 yılında Gençlerbirliği-Konyaspor maçıdır. Hâlen Süper Lig hakemi olarak görev yapmaktadır. 24 Aralık 2012 tarihinde FIFA kokartı takmaya hak kazandı. 2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Kalkavan'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.

42 yaşındaki Hakem Mete Kalkavan 9 Mart 2022 tarihinde hakemlikten istifa edip 1 Mayıs 2022 tarihinde hakemliğe tekrar geri dönmüştür.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Gaziantep FK
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