Trabzonspor-Gaziantep FK maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor'a 3-2 yenilen Gaziantep FK'nın teknik direktörü Erol Bulut, "Türk futbolunu bir yerlere getirmek istiyorsak doğru işler yapmamız lazım. Adaletli olmamız lazım. Adalet olmayan yerde hiçbir şey doğru dürüst işlemez." dedi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça istedikleri şekilde başladıklarını ve 2-0 öne geçerek istedikleri skoru da bulduklarını belirtti.

Daha sonra Trabzonspor'un maçı 2-2'ye getirdiğini ifade eden Bulut, şöyle devam etti:

"Rakip golleri nasıl buldu, onlara bakmamız lazım. Birinci gol iyi pas organizasyonu, ikinci gol penaltı. Bilmiyorum futbolda benim bilmediğim kurallar mı var? Sezon başında herkes okuyor. Futbolcunun bir tarafına çarpan top eline geliyorsa penaltı olmadığını biliyorum, öyle okudum. Dünyanın her yerinde hakemlerimizin hocalarımızın tekrar bakması gerektiğini düşünüyorum. Hadi penaltıyı verdi, yanlış biliyoruz. İkinci yarı Trabzonsporlu oyuncunun eline çarpıyor yerden seken top. Yediğimiz üçüncü gol Gomez'in bizim Jevtovic'e hamlesi var, direkt rakibe giriyor. 3-2 maçın olmasını konuşuruz ama Mete Kalkavan'ın bu iki penaltı kararında üçüncü golde verilmeyen faulümüz bunu da oturup iyi konuşmamız lazım."

Türk futbolunda adaletli maç yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Bulut, "Türk futbolunu ilerletmeye çalışıyoruz. Geçen sene de aynı şeyleri konuştuk. Burada geçen sene maçı nasıl kaybettik, verilmeyen kırmızı kart penaltı bu sene aynı şekilde devam ediyor. O yüzden Türk futbolunu bir yerlere getirmek istiyorsak doğru işler yapmamız lazım. Adaletli olmamız lazım. Adalet olmayan yerde hiçbir şey doğru dürüst işlemez." şeklinde konuştu.

